 Sulmona: domani le primarie nazionali del Partito Democratico 

Sulmona, 25 febbraio– Domani, domenica 26 Febbraio 2023, si svolgeranno le primarie del Partito Democratico per l’elezione della/del Segretaria/o e dell’Assemblea Nazionale. Gli elettori potranno scegliere tra due candidati:Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, che hanno superato, entrambi, il voto dei congressi di circolo.

Tutti i seggi saranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 20.00 tranne il seggio di Pacentro (aperto dalle 8 alle 13) e quello di Avezzano (aperto dalle 14 alle 20).

Sono stati allestiti 34 seggi in tutto il territorio provinciale:

Avezzano (Sede Associazione culturale Antrosano, Via R. Fucini 1), Balsorano (circolo PD, Piazza Baldassarre 113), Cagnano Amiterno (Palestra IC Don Milani, Via Amiternum 18), Capistrello (circolo PD, Via Roma 150), Carsoli (circolo PD, Via Napoli 1), Castel Di Sangro (Sala Polivalente, Piazza Plebiscito), Celano (Auditorium Fermi, Via P. Santilli), Collelongo (Sala Comunale, via Ara dei Santi), Corfinio (Museo Archeologico De Nino, Via Zambeccario), L’Aquila (Palazzetto dei Nobili-Piazza S. Margherita, Sede ANCE-Via A. De Gasperi, Sala Civica Paganica-Via del Rio, circolo PD Sassa-Via Duca degli Abruzzi 15, circolo PD Arischia-Via Capo la Villa 13), Luco dei Marsi (sede CGIL, Piazza Umberto I), Pacentro (Sala Comunale, Via Santa Maria Maggiore), Pescasseroli (Ex camera del lavoro, Piazza Vittorio Veneto), Pescina ( Sala Comunale, Piazza Mazzarino), Pettorano sul Gizio (circolo PD, Via Ponte cinque denti), Pizzoli (circolo PD, Corso Sallustio), Poggio Picenze (oratorio Presso campetto pluriuso, via della Chiesa ), Prata D’Ansidonia (Sala comunale, Via Provinciale), Pratola Peligna (circolo PD, Via Matteotti 6), Raiano ( Piazza Umberto Postiglione 35), Sante Marie (Sala Don Beniamino, Piazza Aldo Moro), Scanno (circolo PD, Via Abrami 23),

Sulmona (circolo PD, Corso Ovidio),

Tagliacozzo (Locale comunale, via Transimele), Tornimparte (Sala Consiliare, Via Il Corso), Barisciano (circolo PD, Via Pennino 5), Rocca di Cambio (Auditorium Jacovitti, Via Duca degli Abruzzi), Rivisondoli (Bar del Museo, Piazza Garibaldi), Castel Del Monte (Ex edificio scolastico, Via della Vittoria), Castelvecchio Subequo ( Sala Padre Pio, Via Roma).

Tutti i seggi allestiti e i comuni che possono votare in ogni singolo seggio sono consultabili su www.pd-abruzzo.it

A rendere operativi i 34 seggi ci saranno circa 120 volontari.

La consultazione è aperta a tutte/i gli elettrici e gli elettori, anche non iscritti al PD, che dichiarano di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni e che accettano di essere registrate nell’Albo Pubblico degli elettrici e degli elettori del PD. Per votare è richiesto un contributo simbolico di 2 euro.