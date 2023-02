Elezioni: 14 e 15 maggio si vota a Bugnara e Scanno

In Abruzzo saranno complessivamente 31 i Centri interessati al voto e l’appuntamento riguarderà ben 164 mila elettori

Sulmona, 25 febbraio-Il Ministero degli Interni nelle ultime ore ha fissato la data per il prossimo turno delle Amministrative per il rinnovo dei Consigli Comunali.

Si andrà al voto il 14 e 15 maggio.Il nuovo appuntamento interessa ben 31 centri( 5 in provincia di Chieti, 8 in provincia dell’Aquila,9 in provincia di Pescara e 9 in provincia di Teramo.Gli elettori chiamati al voto saranno complessivamente 164 milamentre i centri che potrebbero andare al doppio turno sono due( Teramo e Silvi).

Due sono i Comuni del Centro Abruzzo chiamati all’appuntamento. Si tratta di Scanno ( sindaco uscente Giovanni Mastrogiovanni) e Bugnara dove si andrà al voto anticipato per la prematura scomparsa dell’ex sindaco Giuseppe Lo Stracco avvenuta nel dicembre scorso