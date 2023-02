Superbonus 110%, la Regione acquisterà crediti fiscali dalle banche

Sulmona, 14 febbraio- La giunta regionale d’Abruzzo, nel corso della sua ultima riunione, ha approvato anche un progetto di legge per l’acquisto dei crediti fiscali esistenti in seguito ai lavori di Superbonus 110%. Si tratta di una operazione senza costi per la Regione che avrà un notevole impatto al settore edile che si trova in un momento molto difficile.Moltissime sono le famiglie, le imprese e professionisti che si sono ritrovati coinvolti nel blocco della cessione dei crediti fiscali e per questo rischiano il fallimento. Nello specifico la Regione acquisterà crediti fiscali dalle banche ad un prezzo minore rispetto al valore nominale che compenserà con imposte e contributi che la Regione paga tramite F24.Le banche a loro volta si devono impegnare a tornare ad acquistare altri crediti fiscali a imprese e professionisti e famiglie abruzzesi che stanno eseguendo interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico su edifici siti in Regione Abruzzo.