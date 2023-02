Sulmona: nasce ora lo sportello delle frazioni

Attilio D’Andrea Assessore comunale

Sulmona, 14 febbraio-L’Amministrazione comunale dà una svolta alla politica amministrativa verso i cittadini residenti nelle Frazioni. Questa mattina la Giunta comunale ha approvato l’istituzione dello Sportello delle frazioni. Si tratta di un sistema di accoglienza dei cittadini sull’attivazione di uno sportello polivalente, denominato “Sportello Frazioni – il Comune che viene da te”. Lo Sportello sarà avviato per i primi giorni di marzo.

La delibera di Giunta prevede l’apertura dello Sportello, in via sperimentale, in due frazioni della Città: Frazione Torrone, Via Torrone (ex edificio scolastico adiacente l’ufficio postale) con apertura in due pomeriggi al mese e Frazione Badia, Via Case Lupi (sede del centro sociale “Badia”), sempre in due pomeriggi al mese. Lo stesso Statuto comunale riconosce l’importanza delle frazioni e delle varie forme di partecipazione della comunità locale alla vita amministrativa.

Lo Sportello delle Frazioni sarà al servizio dei residenti per il rilascio di certificazioni esenti da bollo (es. certificato di nascita, certificato di matrimonio, certificato di morte, …); assistenza gratuita ai cittadini nella compilazione dei modelli e disbrigo pratiche burocratiche di competenza del Comune; ascolto di segnalazioni ed eventualmente proposte e suggerimenti; preparazione e formazione del cittadino all’utilizzo dei servizi digitali del Comune,nell’ottica di semplificazione del processo di transizione al digitale dei servizi dell’Ente.

“Quello che sarà prossimamente attivato è un servizio da tempo sollecitato e atteso dai residenti nelle Frazioni che oggi ha trovato realizzazione nella delibera approvata dalla Giunta. In qualità di assessore alla transizione digitale e alla mobilità sostenibile, sono molto contento di aver portato a termine questa iniziativa che rappresenta un segnale di vicinanza e attenzione nei confronti dei cittadini che risiedono nelle aree periferiche della città. E’ un modo per garantire la presenza degli uffici riducendo spostamenti e disagi, in linea con l’azione amministrativa volta a semplificare le procedure, specialmente per gli anziani a cui va garantita la massima attenzione. Siamo solo all’inizio, nella fase sperimentale, andando avanti potremmo implementare il servizio anche tenendo conto delle esigenze che ci saranno rappresentate direttamente dai cittadini. Ma ritengo che questo sia davvero un buon inizio. Ringrazio per il prezioso supporto il Consigliere Claudio Febbo che ha partecipato attivamente al percorso di questa iniziativa, ringrazio inoltre gli uffici della segreteria generale che sono stati al mio fianco con entusiasmo e spirito costruttivo. Lo dichiara l’assessore Attilio D’Andrea