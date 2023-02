Tribunali: approvato in Commissione Bilancio ordine del giorno Liris-Sigismondi per riapertura piante organiche

Sulmona,9 febbraio- “E’ stato approvato, in commissione Bilancio del Senato, l’ordine del giorno, a firma Liris e Sigismondi, che impegna il governo a valutare la riapertura delle piante organiche dei Tribunali di Avezzano, Vasto, Sulmona e Lanciano, anche conformemente a quanto sancito dai giudici amministrativi”. Lo rendono noto i due parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia che proseguono “Dopo l’ottenimento dell’ulteriore proroga dell’apertura dei Tribunali, al 1 gennaio 2025, continua il nostro impegno sulla questione inerente il personale da integrare nei quattro presidi di Giustizia, anche in forza della sentenza n.46 del 31 gennaio scorso del Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo che, nel dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal ministero della Giustizia su una istanza presentata dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Avezzano, ha ordinato al medesimo Ministero di provvedere, nel termine di trenta giorni, alla copertura di tutti i posti del personale amministrativo, attualmente vacanti. Un ordine del giorno – rimarcano – che rappresenta sicuramente un elemento in più del lavoro che stiamo portando avanti sulla tematica dei nostri Tribunali provinciali”, concludono. La nota dei senatori abruzzesi di FdI, Guido Quintino Liris ed Etelwardo Sigismondi.