Domani Consiglio Provinciale: si voterà la proposta di conferimento di benemerenza a Gianni Letta

Sulmona,9 febbraio– Convocato per domani mattina il Consiglio Provinciale dell’Aquila, tra i temi all’ordine del giorno il più atteso riguarda la votazione sulla proposta di conferimento di benemerenza al Dottor Gianni Letta.

Gianni Letta

L’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio non è nuovo a questi riconoscimenti.

Nel 2002, su iniziativa personale del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi è stato nominato Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, il più alto degli ordini della Repubblica. Nel 2005 riceve in Vaticano la nomina di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine di Pio IX, due anni più tardi Papa Benedetto XVI gli conferisce la carica di gentiluomo di sua santità.

Nel 2009 viene nominato Cavaliere dall’Ordre national de la Légion d’honneur, la più importante onorificenza francese.

È stato inoltre nominato cittadino onorario dai comuni di Avezzano, Scanno, Rocca di Cambio, Aielli, Pescasseroli, Carmiano, Rieti e San Benedetto dei Marsi.

“Un tributo che abbiamo ritenuto doveroso rivolgere ad una personalità che ha dato lustro e soluzioni alle comunità della Provincia dell’Aquila – ha dichiarato il presidente Angelo Caruso – si tratta di un uomo che non ha mai nascosto l’amore per la nostra terra, il cui indiscusso spessore è trasversalmente riconosciuto. Un vero esempio per tutti”.