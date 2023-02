Anche Sulmona ad Avezzano a sostegno della ferrovia Roma-Pescara

Sulmona,6 febbraio- L’Assessore Attilio D’Andrea, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, ha partecipato questa mattina alla seduta straordinaria del Consiglio comunale di Avezzano dedicata al progetto di velocizzazione della ferrovia Pescara-Sulmona-Avezzano-Roma.

“Solo un trasporto ferroviario veloce e adeguato contribuirà a far cessare il dramma dell’isolamento, dello spopolamento e della precarietà economica ed occupazionale che da tempo segnano Sulmona e le aree interne. Questi problemi rendono l’opera strategica per la ripresa e lo sviluppo delle nostre aree e dell’intero Abruzzo. Per questo motivo chiediamo massimo impegno e coesione alle istituzioni regionali e di Governo perché il progetto sia finalmente avviato a realizzazione”. Lo ha dichiarato l’assessore D’Andrea. Il Consiglio comunale di Avezzano si è concluso con il voto di un ordine del giorno a sostegno del progetto di velocizzazione della ferrovia Pescara-Sulmona-Avezzano-Roma, che impegna i rappresentanti parlamentari e di governo sul progetto stesso.