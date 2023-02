Villalago: Polo culturale, museale e naturalistico

Villalago

Villalago, 7 febbraio- Villalago, piccolo borgo della Valle del Sagittario, ha una vivacità culturale decisamente superiore alle sue reali possibilità e una vocazione turistica che potrebbe essere consolidata con progetti turistici e culturali. E’ un borgo che possiede tante bellezze storiche e ambientalistiche da sfruttare meglio per un vero rilascio economico e turistico. Si trova nella Valle del Sagittario, un territorio che rappresenta uno scrigno di tesori storici con la presenza di altri Borghi antichi come:Scanno, Anversa degli Abruzzi,Cocullo, Bugnara, Introdacqua che hanno tradizioni millenarie.

Oggi il paese possiede una biblioteca comunale ristrutturata con circa 5000 volumi, gestita dall’Associazione culturale “Antico Borgo “ che, con un progetto di riqualificazione, ha riorganizzato la catalogazione dei libri dando un servizio efficiente ai cittadini. Essa è ubicata nel palazzo dell’ex Municipio, tutto ristrutturato e oggi nuovo, che ha all’interno anche un museo importante, quello denominato “ Museo delle acque” con un centro di documentazione sulle tradizioni del lavoro”. All’interno della Biblioteca è stata creata una sezione dedicata ai libri sulla storia di Villalago e di tutti i paesi del circondario. Si sta creando inoltre anche un piccolo museo sugli orsi e sulla fauna presente nel territorio, con foto, filmati e documenti vari. Con queste attrezzature la Biblioteca diventerà certamente un luogo di incontro culturale per i giovani, dove potranno essere organizzati anche dei corsi di informatica e di inglese, oltre a convegni e dibattiti.

Villalago possiede oggi anche un Polo Museale, sempre gestito dall’Associazione Culturale Antico Borgo, che comprende tre musei nel Centro storico : “Museo delle acque” con un centro di documentazione sulle tradizioni del lavoro – “Museo del lavoro e della religiosità popolare”-“ Casa rurale” dove è stata allestita una tipica abitazione contadina del 1800 – Un “Antico Mulino ad acqua”, funzionante, che si trova all’ingresso del paese- Località Fontevecchia-raggiungibile con una strada sterrata agibile; il mulino registra ogni anno un gran numero di visitatori . Bisogna dire che tutti i musei sono attualmente fruibili con programmi e orari specifici soprattutto nel periodo estivo, vengono naturalmente privilegiate le visite di scolaresche a scopo didattico. Negli ultimi tre anni sono stati aperti durante il periodo estivo con una notevole presenza di turisti.

Nel 2022 è stata inaugurata una sala polifunzionale “San Domenico”, antisismica e moderna, dove sono stati organizzati già tantissimi eventi culturali e ricreativi, situata a pochi metri dalla Piazza principale di Villalago con comodo parcheggio. La sala, molto ampia, ha permesso la realizzazione di concerti e di spettacoli cinematografici e teatrali, uno spazio importante per la vita culturale di Villalago , ma anche capace di accogliere spettacoli realizzati dagli altri borghi della Valle del Sagittario. Un punto di riferimento importante per eventi e laboratori anche di notevole rilevanza per tutto il territorio.

Inoltre durante l’estate vengono organizzate manifestazioni culturali importanti come mostre ,presentazione di libri e convegni. Naturalmente l’evento più importante ad agosto è “La rievocazione del matrimonio Antico villalaghese, con la partecipazione di coppie in costume di tutto il circondario. Una manifestazione che ripercorre le tradizioni antiche del matrimonio villalaghese in tutti i suoi aspetti, con un corteo che attraversa il centro storico per arrivare in Piazza Celestino Lupi per il ballo finale. Un evento che si svolge da 19 anni , interessante sotto l’aspetto folcloristico e culturale.

Il Comune è proprietario di locali, anche situati all’interno della struttura comunale, che saranno utilizzati per centri di aggregazione culturale e ricreativa per i giovani. Attualmente tutte queste strutture , a disposizione del Comune, sono fruibili e non hanno bisogno di lavori e ristrutturazioni particolari, certamente di una manutenzione quotidiana che non comporta spese enormi di gestione.

Villalago è inserito, a pieno titolo, nell’elenco dei Borghi più belli d’Italia e nel suo territorio opera la Riserva Naturale Regionale del Lago Pio e del Lago di San Domenico che gestisce i due laghi rendendoli oasi di pace e di tranquillità per i residenti e turisti. Il nostro Borgo anche quest’anno ha avuto il riconoscimento della Bandiera Blu assegnata al territorio del Lago di Scanno di proprietà di Villalago dove è ubicata una spiaggetta ben organizzata e meta di tantissimi visitatori durante la stagione estiva.

I curiosi e anche i turisti sono richiamati poi dalla presenza costante di una fauna selvatica che si spinge fino alle strade del paese, come cervi, lupi e soprattutto orsi, tanto che nell’anno 2020 era presente nel territorio di Villalago l’orso Amarena e i suoi quattro cuccioli. E’ stato un evento eccezionale per il paese che lo ha fatto conoscere in tutto il mondo con filmati e foto di professionisti. Anche attualmente la presenza di questi animali è costante soprattutto nelle vicinanze del Lago Pio, un bellissimo lago piccolo che si trova a poche centinaia di metri dalla piazza principale. A rendere Villalago un paese turistico c’è poi un centro storico dove si può rivivere il passato tra le sue strette vie, i suppuort (archi) antiche porte, piazzette tipiche, Torri medievali, chiese e l’arco disegnato da M.C.Escher, grande grafico olandese che visitò Villalago nel 1929-30, tutto questo reso piacevole dalla cura e dalla passione dei suoi abitanti e soprattutto dal lavoro costante dei volontari.

Con i progetti culturali realizzati e le manifestazioni organizzate a Villalago si stanno raggiungendo degli obiettivi molto importanti come:la diffusione e l’ampliamento dell’offerta culturale locale-la riqualificazione e divulgazione degli aspetti della cultura locale-la sperimentazione di idee innovative-la partecipazione di associazioni culturali e volontari -la custodia e la pubblicità di tutto il patrimonio storico, culturale e naturalistico.

Dalla presenza di un Polo Culturale e di un Polo museale circondati da un ambiente naturalistico di grande rilievo si capisce che Villalago ha delle ottime potenzialità di rilancio turistico poiché già possiede le strutture per accogliere progetti ed iniziative .

Naturalmente per una ripresa economica importante ci sono delle priorità da non sottovalutare come la connessione ad internet veloce e una politica economica e sociale per arginare in parte lo spopolamento che sta vivendo non solo Villalago, ma tutti i paesi della Valle del Sagittario che si dovranno unire per avere più forza nell’ottenere finanziamenti Regionali, Statali ed Europei. I servizi e il lavoro ai giovani sono certamente le priorità a cui le Amministrazioni locali dovranno porre più attenzione. In questo momento i piccoli Borghi sono ad un bivio: o restano deserti e noiosi o diventano operativi e moderni.

