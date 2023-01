Sulmona: Palazzo Mazara,presto lavori di messa in sicurezza

Sulmona,31 gennaio- Tornerà alla città uno dei suoi palazzi storici monumentali, Palazzo Mazara.

Saranno infatti a breve appaltati e avviati i lavori per la messa in sicurezza del palazzo chiuso da sette anni in seguito all’inagibilità dichiarata per effetto dei danni sismici subiti dalla struttura, nei due terremoti del 2009 e del 2016. L’importo dei lavori previsti, per i quali sono in corso le procedure di affidamento, è di 348.487,99 euro.

La Giunta comunale, con deliberazione del novembre scorso, ha approvato il progetto definitivo.

Gli interventi riguarderanno le mura portanti, con il consolidamento delle due grandi volte decorate con stucchi presenti al primo piano a copertura dei saloni di rappresentanza.

Verranno altresì realizzati architravi sulle aperture lesionate. In particolare nelle aperture presenti nelle murature portanti sulle quali gravano le grandi volte. Particolare attenzione sarà posta alla messa in sicurezza del pregevole loggiato che, in più punti, ha subito cedimenti.

Un intervento specifico verrà poi riservato al monumentale balcone posto sul portale d’ingresso su Via Mazara.

Infine si procederà alla riparazione delle lesioni presenti sulle murature portanti.

Palazzo Mazara costituisce uno degli edifici gentilizi più significativi della città settecentesca, risorta dal terribile terremoto del 1706. Sorto sulle strutture di un preesistente edificio di probabile origine cinquecentesca, Palazzo Mazara presenta motivi architettonici e decorativi che caratterizzano la produzione barocca della seconda metà del Settecento in ambito sulmonese.