Incontro in Regione per migliorare servizio autobus Sulmona- Roma

Sulmona,31 gennaio-Incrementare le corse degli autobus di collegamento tra Sulmona e la Valle Peligna con la Capitale e utilizzare al riguardo mezzi adeguati al servizio e non obsoleti.

Queste sono state le richieste principali presentate dal Sindaco Gianfranco Di Piero e dall’Assessore Attilio D’Andrea nell’incontro avuto questa mattina con il Sottosegretario alla Presidenza della giunta regionale, con delega ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis.

Dall’epoca dell’emergenza pandemica, i collegamenti con Roma sono stati ridotti del 50% e non più ripristinati.

Al Sottosegretario è stato ribadito il problema dell’isolamento del territorio peligno che, fin dal suo insediamento, l’Amministrazione comunale ha posto in evidenza. Al riguardo il Consiglio comunale ha approvato, nella seduta del 29 dicembre scorso,

un ordine del giorno indirizzato alla Regione, a cui oggi è stato dato seguito concreto.

Le difficoltà che presenta la tratta commerciale Pescara-Roma (senza contributo pubblico), possono essere risolte istituendo un servizio di collegamento tra Sulmona e Avezzano negli orari lasciati vuoti dai tagli effettuati in emergenza covid.

Tutto questo, però, non dovrà pesare ancora una volta sulle tasche dei viaggiatori ed in particolare su quelle di studenti e lavoratori pendolari, già attualmente costretti a pagare corse aggiuntive, con altri mezzi, su gomma o rotaia, oltre quelle pagate in abbonamento alla Tua.A beneficio della soluzione di questi problemi, si sollecita l’azione delle rappresentanze istituzionali del territorio, considerando che le soluzioni rispetto ai disservizi lamentati dai pendolari rientrano nelle competenze della Regione.