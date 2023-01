Cogesa/2:  Siano sereni i colleghi di  Fdi, la maggioranza è piu’ compatta che mai

La secca replica dei rappresentanti del centrosinistra –

Sulmona,27 gennaio– Vogliamo caldamente rassicurare i colleghi di Fratelli d’Italia che sul delicatissimo tema del Cogesa la maggioranza è più compatta che mai.

Siamo stati compatti nel prendere, sin da subito, in mano la situazione dell’Azienda e portare alla luce tutti i problemi di gestione e la mancanza di chiarezza e trasparenza in cui verteva da anni.

Siamo stati oltremodo compatti nell’assumerci le nostre responsabilità politiche e amministrative nei confronti dei cittadini per salvaguardare un’ Azienda che dà lavoro a 200 famiglie.

Siamo compatti nel voler dare la nostra visione su una politica del rifiuto virtuosa e su una governance che si basi sulla competenza e non sulla appartenenza politica, che grazie a un amministratore capace possa risollevare Cogesa e scongiurare eventuali fallimenti.

Siamo stati compatti, noi della maggioranza, nel firmare una richiesta di Consiglio Comunale “ad hoc” per parlare alla cittadinanza del tema Cogesa e in quella sede auspichiamo un confronto con la minoranza lontano da interessi politici e più vicino agli interessi del cittadino e del territorio, fatta di temi, di idee e possibili soluzioni .

Come giustamente espresso dai colleghi di minoranza, la situazione Cogesa è delicata e impattante per il territorio, per questo ci sorprendiamo non poco che l’unica uscita pubblica fatta dai consiglieri di Fratelli D’Italia su questo argomento sia per insinuare una spaccatura al nostro interno invece di raccontare ai cittadini che li hanno votati quale è la loro linea, il loro pensiero, quello che farebbero loro, appoggiare o distaccarsi da ciò che stiamo facendo.

Questa è una battaglia per il nostro territorio, per difendere un’ azienda importante che dà lavoro ai nostri cittadini, una battaglia per la chiarezza e trasparenza e soprattutto una battaglia per il futuro, per l’ambiente e per i nostri figli.

Quindi, oltre a rassicurare i nostri colleghi sul nostro importante e unito lavoro su questo tema, l’invito è più che mai quello di renderci partecipi del loro pensiero per poter anche, chissà, lavorare per una volta insieme per il territorio e per i nostri cittadini. Così in una nota il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle – Jacopo Lupi;Gruppo Consiliare Sbic – Maurizio Balassone;Gruppo Consiliare Intesa per Sulmona – Claudio Febbo;Gruppo Consiliare Libera e Forti – Teresa Nannarone Gruppo Consiliare PD – Mimmo Di Benedetto