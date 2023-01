Pratola: aggiudicati 120 mila euro per lavori di adeguamento all’Itis

Pratola Peligna,27 gennaio L’Amministrazione Provinciale dell’Aquila comunica che sono stati aggiudicati gli interventi urgenti di rinforzo strutturale di natura statica dei laboratori dell’ITIS di Pratola Peligna. L’impresa aggiudicatrice, per un importo complessivo dei lavori di circa 120.000 euro, è la “M.I.C. srl” che ha sede in Pescara.

Le lavorazioni consistono essenzialmente in interventi di rinforzo locale, tesi ad aumentare la resistenza al taglio degli elementi strutturali dello stabile ospitante i laboratori dell’istituto scolastico. Nei prossimi giorni il progettista e Direttore dei Lavori incaricato dall’Amministrazione, Ing. Paolo Petrella, dietro autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, procederà alla consegna dei lavori in via d’urgenza.

“Siamo estremamente soddisfatti per il positivo esito della procedura per la realizzazione degli interventi. Ci teniamo a ringraziare tutti il settore edilizia scolastica ed in particolare la dirigente ing. Fagnani e la resposabile di zona arch. Oliva, che hanno lavorato per risolvere tempestivamente una vicenda delicata come quella dell’ITIS di Pratola Peligna. I nostri ragazzi meritano strutture all’avanguardia e sicure” hanno dichiarato congiuntamente il presidente della Provincia Angelo Caruso ed il consigliere Nunzio Tarantelli.