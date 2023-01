PD Pratola va a congresso locale e nazionale

Pratola Peligna,26 gennaio- In questi mesi, successivi alle elezioni nazionali, all’interno del PD è stata avviata una necessaria fase di discussione e di democrazia partecipativa. Il partito non è nella situazione ideale ma dalle crisi possono nascere nuovi percorsi e attori in grado di dare nuovo slancio e nuova vita. Una fase nuova per un percorso costituente su una serie di nodi politici essenziali come i valori fondanti, la forma partito ma soprattutto la proposta politica futura. Discussione e congresso che riguarderanno anche la locale sezione.

È stato quindi convocato per domenica 5 febbraio alle ore 10.30 presso la sede in via Matteotti 6 il congresso del circolo Pd di Pratola Peligna con punti all’o.d.g. “1. elezione segretario di circolo e rinnovo direttivo cittadino. 2.discussione piattaforme politico-programmatiche e voto degli iscritti su candidature a segretario nazionale”. Sono invitati tutti gli iscritti, i simpatizzanti e i rappresentanti di altri movimenti e associazioni di area. Parteciperanno anche rappresentanti del Pd regionale e provinciale, oltre ai rappresentanti dei circoli limitrofi.

Dopo circa 4 anni, a conclusione del mandato, non si ricandiderà il segretario uscente Mattia Tedeschi, attuale capogruppo in Consiglio Comunale “Come nel partito nazionale, è giusto e necessario un rinnovamento anche nel circolo di Pratola” dichiara Tedeschi “per dare nuovo slancio e nuove competenze all’azione del circolo che sarà congiunto all’azione politica in Consiglio Comunale”. “Sono stati anni di profondi cambiamenti che abbiamo cercato di affrontare al meglio” conclude “oggi abbiamo il ruolo fondamentale di opposizione nel comune, un’opposizione che vigili e controlli l’operato dell’amministrazione ma che sia anche costruttiva e propositiva. Un lavoro costante ed impegnativo che rappresenta il primo passo per tornare ad essere maggioranza con un percorso ed un progetto totalmente nuovi. Bisogna essere attenti alle esigenze dei cittadini”.