Dal “Sulmona International Film festival”, agli Oscar 

Sulmona,26 gennaio- Quattro cortometraggi presentati durante la quarantesima edizione del Sulmona International Film festival hanno conquistato l’ambito traguardo della nomination agli Academy Awards di Los Angeles, i più prestigiosi premi cinematografici al mondo.

L’associazione Sulmonacinema, con il direttore artistico Carlo Liberatore e il presidente Marco Maiorano, è profondamente orgogliosa di aver presentato al pubblico italiano questi straordinari e toccanti lavori nell’ambito di un concorso che si distingue per la qualità delle opere in competizione.

I cortometraggi che si contenderanno la prestigiosa statuetta il prossimo 12 marzo 2023 sono The Irish Goodbye di Tom Berkeley & Ross White e Night Ride di Eirik Tveiten per la categoria Live Action, Ice Merchants di João Gonzalez per la categoria Animation e Haulout di Maxim Arbugaev & Evgenia Arbugaeva che parteciperà nella categoria Documentary.



I film raccontano il presente con grande sensibilità e attenzione, declinando temi attualissimi in una chiave stilistica che fa dell’originalità il proprio elemento cardine. Elaborazione del lutto, diversità come intimo senso di affermazione, poetiche e vertiginose relazioni genitoriali e drammatiche prese di coscienze sulla tragicità delle conseguenze del cambiamento climatico. Proprio quest’ultimo tema è il centro di Haulout, cortometraggio vincitore della nuova categoria Environmental Shorts del Sulmona International Film Festival, istituita nel corso del 2022 in collaborazione con la sezione soci Coop di Sulmona con l’intento di riflettere sulle sempre più delicate tematiche ambientali.

Questa la motivazione della giuria: Per la straordinaria perizia cinematografica con cui la lucidità del referto scientifico e addirittura autoptico incontra la struggente malinconia per il disfacimento di una preziosissima specie marina. Il dispositivo filmico tiene miracolosamente insieme l’osservazione solitaria e glaciale, quasi alla luce fioca e antica di una candela, e la trascendenza di un antico raduno di trichechi, la forza brulla e ferina di una terra dal sapore vulcanico e ancestrale e l’apertura metafisica al soffiare del vento, all’implacabilità della neve e al fluttuare degli stormi d’uccelli. Squarci di puro cinema che scoperchiano e denunciano, al contempo, le mortifere e irreversibili conseguenze del cambiamento climatico e del surriscaldamento del pianeta, i cui danni appaiono perfino impossibili da quantificare appieno.

Sulmonacinema si congratula con gli autori e manda un grande in bocca al lupo ai partecipanti della 95a edizione degli Academy Awards, ricordando che a inizio febbraio riapriranno le iscrizioni alla 41a edizione del Sulmona International Film Festival.

Registi e distribuzioni sono invitati a leggere il regolamento e a scoprire le deadline direttamente sul sito www.sulmonafilmfestival.com oppure tramite la piattaforma www.filmfreeway.com.