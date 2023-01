Sulmona: sociale,pubblicato avviso per sostegno a persone con disabilità gravissime

Sulmona, 26 gennaio-Sul sito web del Comune di Sulmona, è stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione di un contributo economico – da 400 a 1000 euro mensili – per le persone affette da disabilità gravissime, residenti in uno dei 17 comuni dell’Ambito Sociale Distrettuale Peligno n.4.Tutte le informazioni e i requisiti di accesso, le cause di esclusione e il modulo da compilare per presentare la domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Sulmona, ente capofila dell’Ambito.E’ possibile presentare la domanda entro il 24 Febbraio 2023 con le seguenti modalità:

con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Sulmona, tramite pec all’ indirizzo protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it tramite la nuova procedura, ovvero mediante semplice mail a protocollo@comune.sulmona.aq.it.



“In un periodo particolarmente difficile per l’economia di tante famiglie, in particolar modo per quelle con persone disabili, questo contributo rappresenta un utile sostegno alle loro necessità. L’Ufficio di Piano che ha contribuito all’elaborazione di questo avviso e gli uffici di Segretariato Sociale dei Comuni dell’Ambito, che ringrazio vivamente per il quotidiano lavoro che svolgono, sono a completa disposizione per ogni tipo di informazione e supporto”.Lo afferma l’Assessore alle Politiche Sociali Attilio D’Andrea.