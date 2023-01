Bugnara: incontro dibattito sullo spopolamento dei piccoli comuni

Si svolgerà il prossimo 10 febbraio organizzato dal Centro Studi e Ricerche “Nino Ruscitti”, l’iniziativa vedrà la partecipazione del prof. Aldo Ronci, del Segretario regionale della Uil, Michele Lombardo, e del Vice Presidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo.

Sulmona, 19 gennaio–Sabato 10 febbraio alle 17.00 a Bugnara, presso la sala congressi in piazza Annibale De Gaspari, si terrà l’incontro dibattito dal tema “Lo spopolamento dei piccoli Comuni delle Aree interne. Che fare?”, organizzato dal Centro Studi e Ricerche “Nino Ruscitti” d’intesa con il Comune di Bugnara.



Il programma dell’incontro prevede i saluti di Matteo Servilio (Presidente del Centro Studi) e di Domenico Taglieri (Vice sindaco di Bugnara), l’illustrazione della ricerca del prof. Aldo Ronci sul decremento demografico in Abruzzo, l’intervento di Michele Lombardo (Segretario regionale della Uil) e del Vice Presidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo. Seguirà un dibattito al quale parteciperanno anche alcuni sindaci della zona.



“Si tratta di una iniziativa su cui stiamo lavorando da tempo e che abbiamo voluto riprogrammare a seguito del grave lutto che ha colpito la comunità di Bugnara per la perdita del nostro sindaco Giuseppe Lo Stracco”, ha spiegato il Presidente del Centro Studi e Ricerche, Matteo Servilio.



«Come più volte abbiamo ricordato, la questione delle Aree interne, con le sue diverse articolazioni in termini economici, sociali, antropologici e culturali, rappresenta uno dei temi su cui il Centro Studi intende soffermarsi. Con l’incontro di sabato vogliamo dunque inaugurare una serie di iniziative per stimolare una riflessione che abbia al centro il tema delle Aree interne, a cominciare dal problema dello spopolamento. L’obiettivo è quello di favorire l’emersione delle specifiche criticità del nostro territorio e di conseguenza agevolare l’individuazione di proposte e di potenziali soluzioni».



A conclusione dei lavori si svolgerà la cerimonia per la consegna di un riconoscimento al prof. Aldo Ronci per la sua lunga e preziosa attività di studio e di ricerca sui fenomeni sociali ed economici che caratterizzano il nostro territorio.