Sanità, per Paolucci  in Abruzzo minori servizi e costi alle stelle

Silvio Paolucci, Capogruppo Pd in Consiglio regionale

Sulmona,19 gennaio. “Dalla Relazione della Corte dei conti sullo stato finanziario del servizio sanitario regionale emerge con nettezza ciò che lamentiamo da mesi: il deficit della sanità è strutturale e i costi non sono compatibili con la sostenibilità del servizio, questo a prescindere dalla gestione dell’emergenza covid. Nei fatti succede ciò che abbiamo più volte denunciato in questi mesi: senza programmazione ci sono minori servizi, costi alle stelle, pazienti in fuga e investimenti fermi”, così il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci.

“Nonostante la mole delle risorse che ha avuto a disposizione a fronte della pandemia – spiega Paolucci – il Governo regionale in questi quattro anni non ha programmato nulla – incalza Paolucci – e in assenza di atti e provvedimenti, non solo i servizi sono diminuiti in modo considerevole, ma sono lievitati tutti i costi e gli abruzzesi sono costretti ad andarsi a curare fuori, anche a causa delle lunghe attese delle prestazioni, anche quelle oncologiche. Mentre ciò accade, centinaia di milioni di euro per la rete ospedaliera restano fermi. Questa è la sanità abruzzese dopo quattro anni di centrodestra, un salto indietro di almeno dieci anni che la comunità non merita”.