Sulmona: finanziato il progetto sull’efficientamento energetico dell’edificio   della scuola “ G.Capograssi”

Gianfranco Di Piero sindaco Sulmona

Sulmona,5 gennaio- Il Comune di Sulmona si aggiudica un importante finanziamento in tema di efficienza energetica e sostenibilità. L’amministrazione, ha ottenuto l’approvazione di un progetto di € 159.000,00 a valere sull’avviso “C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica – Avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali”.

Il finanziamento andrà a migliorare, in maniera radicale, le prestazioni energetiche dell’edificio della scuola Capograssi, abbattendo sensibilmente i costi di fornitura energetica e contribuendo, allo stesso tempo, alla sostenibilità energetica dell’edificio stesso.

Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 100% dei costi ammissibili, per la realizzazione degli interventi previsti, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi proposti dai fornitori abilitati all’interno del MePA, in riferimento al bando di abilitazione “Fonti rinnovabili ed efficienza energetica”.

“A nome dell’intera amministrazione- ha detto il sindaco Di Piero- esprimo vivo compiacimento e grandesoddisfazione per il risultato ottenuto. A pochi giorni, infatti, dal finanziamento dei due progetti relativi al Museo Civico SS. Annunziata e al Polo Civico Diocesano, questa notizia premia, ancora una volta, il grande lavoro che questo Comune sta compiendo sia nell’individuazione dei bandi più idonei ai nostri bisogni sia nella fase di ideazione dei progetti, dimostrando una grande trasversalità nel campo dei finanziamenti. Per quanto riguarda il risultato ottenuto, invece, sono particolarmente felice in quanto, oltre all’efficienza e sostenibilità energetica, si aggiungono risorse importanti a sostegno di una struttura che accoglie studenti e insegnanti, i quali potranno svolgere le loro attività all’interno di ambienti sempre moderni ed accoglienti.Questa amministrazione sta lavorando alacremente su tutti i campi possibili per ottenere finanziamenti #pnrr, tra i quali si da particolare attenzione agli edifici scolastici cittadini, dando pieno adempimento al programma di mandato”.