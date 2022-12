La linea ferroviaria Pescara-Roma che non piace al Ministro Salvini. 

La preoccupazione dei sindaci di Sulmona,Avezzano e Tagliacozzo.Il rischio di forti ripercussioni sui territori

Sulmona,1 dicembre- Esprimo a nome dell’Amministrazione comunale, seria preoccupazione per le difficoltà che avrebbe riferito il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in sede di Commissione Ambiente e Lavori Pubblici del Senato, in ordine alla realizzazione del progetto di velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma.

Un progetto che sarebbe determinante per il rilancio del collegamento ferroviario Adriatico-Tirreno e per la stessa economia dell’Abruzzo costiero e interno.

Lo stesso Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha dichiarato sostegno al progetto, definendolo “concreto e vitale per la regione”.

D’intesa con i sindaci di Avezzano, Gianni Di Pangrazio e di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, che condividono l’estrema preoccupazione per le notizie riportate da un organo di stampa che, se confermate, comporterebbero un durissimo colpo all’economia e alle prerogative dei territori delle aree interne dell’Abruzzo, compresa la Valle Peligna, mi sono attivato per chiedere un incontro all’ingegnere Vincenzo Macello, commissario straordinario.