Sulmona: scuola Capograssi,approvato studio di fattibilità per efficientamento energetico

Sulmona, 1 dicembre- Con delibera odierna la Giunta comunale, su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Franco Casciani, ha approvato lo studio di fattibilità per l’intervento denominato “Efficientamento energetico dell’Istituto Scuola Media Capograssi”.

Il progetto prevede l’installazione di lampade a led e di impianto fotovoltaico, per una spesa complessiva di € 242.711,48.

Il progetto parteciperà al bando del Ministero della Transizione Ecologica, dedicato ai Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica, relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica, anche attraverso interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali, con l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi.