Sulmona: mercoledì  inaugurazione del ‘Centro Europe Direct Maiella’ 

Sulmona, 5 novembre – Lo Europe Direct Maiella è uno dei 47 uffici di informazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea presenti sul territorio nazionale, con sede a Sulmona, presso il Parco Nazionale della Maiella, ente promotore.

L’Associazione LINAE, che coordina le attività del Centro, ha organizzato in collaborazione con il Parco Nazionale della Maiella, il Consiglio regionale d’Abruzzo e l’Istituto di Istruzione Superiore Ovidio, l’inaugurazione dell’ufficio sito in Via Badia, 28 – all’interno della Badia Morronese. L’evento, aperto e gratuito, è previsto per il 9 novembre 2022 a partire dalle ore 11 e vedrà la partecipazione di:

– Gianfranco Di Piero – Sindaco del Comune di Sulmona

– Lucio Zazzara, Presidente del Parco Nazionale della Maiella

– Luciano di Martino, Direttore del Parco Nazionale della Maiella

– Carlo Corazza, Capo del Parlamento europeo (Ufficio in Italia)

– Antonio Parenti, Direttore della Commissione europea (Rappresentanza in Italia)

– Massimo Pronio, Responsabile Comunicazione della Commissione europea (Rappresentanza in Italia)

– Roberto Santangelo, Vicepresidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo

– Francesco D’Amore, Presidente Parco Regionale Sirente Velino

– Vincenzo Girfatti, Presidente Parco Regionale Matese

L’incontro sarà moderato da Gabriella Spina, Responsabile Europe Direct Maiella. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, i lavori continueranno presso l’IIS Ovidio con l’incontro tra le Istituzioni europee e gli studenti dell’Istituto che, coordinati dalla Prof.ssa Emanuela Cosentino, con la supervisione della Dirigente Caterina Fantauzzi, concluderanno l’Anno europeo dei Giovani, tramite un dialogo/confronto con i relatori presenti in aula.