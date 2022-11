Il valore del  messaggio Celestiniano, oggi convegno a Sulmona

Sulmona, 5 novembre– L’Associazione Celestiniana Sulmona ha organizzato per oggi, sabato 5 novembre alle ore 16,00 presso la sala “Ciampa” del Parco Majella a Badia di Sulmona, un convegno per approfondire il senso e il significato piu’ autentico del messaggio che Pietro da Morrone, alias Celestino V, ha inteso lasciare attraverso la Perdonanza e per fugare le ombre che ancora persistono riguardo alla prima “fake news” del Medioevo, ovvero il “Gran Rifiuto”.

Il tema della “Perdonanza utopia possibile” verr affrontato da Padre Quirino Salomone (OFM),presidente della Fondazione di Studi Celestiniani per la Pace nonch il pi autorevole esegeta della parabola Celestina e protagonista della riscoperta del lascito spirituale e morale dell’Eremita del Morrone.

I saluti introduttivi sono affidati al sindaco di Sulmona, dott. Gianfranco Di Piero, a Don Giacomo Tarullo, ai presidenti delle confraternite Santa Maria di Loreto di Sulmona e S.S. Trinità di Pratola Peligna, Sandro Di Paolo e Emiliano D’Amaro.Sono previsti inoltre gli interventi della Prof.ssa Antonina Marinelli che presenterà il volume “Celestino della gente” di P. Quirino Salomone e, a conclusione, del presidente Giulio Mastrogiuseppe su “Celestino patrimonio universale”.