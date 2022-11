Sulmona:movida in Centro storico, vertice in Comune

Sulmona, Palazzo Annunziata

Sulmona,4 novembre- Incontro questa mattina, a palazzo San Francesco, tra il sindaco Gianfranco Di Piero, gli assessori Catia Di Nisio, Attilio D’Andrea e Katia Di Marzio, con i titolari di bar, ristoranti e alberghi del centro storico, sul problema delle nottate di fine settimana, cosidetta movida.

Amministratori comunali ed esercenti hanno concordato che la diffusione della musica sarà limitata nel volume, a partire dalla mezzanotte e alle 1.30 la diffusione della musica all’esterno dei locali dovrà essere sospesa. Resta libera la facoltà degli esercenti di diffondere musica all’interno del proprio locale.

In zone del centro storico, dove più consistente è l’afflusso di giovani, saranno collocati bagni chimici, la cui gestione sarà affidata direttamente agli esercenti. Infine nelle zone dei locali saranno collocati anche mastelli per la raccolta dei rifiuti.

Al riguardo verrà chiesta la collaborazione del Cogesa. “L’incontro di questa mattina è stato caratterizzato da spirito di collaborazione e in questo clima sono state contemperate le diverse esigenze, sia quelle dei titolari degli esercizi commerciali, sia quelle dei residenti nel centro storico” ha dichiarato l’assessore D’Andrea. “E’ importante che si operi tutti come appartenenti ad una stessa comunità e questo ci rende tutti responsabili” ha sottolineato l’assessore Di Nisio. “Adottare ordinanze per porre divieti o limiti sarebbe un fallimento per tutti” ha concluso.