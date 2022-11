Sulmona, occorrono decisioni

Sulmona, Palazzo San Francesco sede del Comune

Sulmona, 4 novembre– Le elezioni di un anno fa hanno indicato una maggioranza, abbastanza composita, chiamata ad amministrare la nostra Città, ma soprattutto hanno individuato il Sindaco cui è demandato il compito di dirigere la amministrazione della città, attraverso i suoi collaboratori (gli assessori) e con il sostegno di una coalizione che ha approvato il suo programma di mandato.

Perché, non bisogna dimenticarlo, le elezioni comunali sono elezioni dirette del Sindaco, ed a lui i cittadini hanno concesso la fiducia e da lui attendono risposte. Così in una nota questa sera i Consiglieri comunali Vittorio Masci e Salvatore Zavarella del gruppo consiliare di Fdi

“In questi mesi ed ancor più in queste settimane- prosegue la nota- abbiamo assistito a dibattiti all’interno della maggioranza, ma soprattutto ad esternazioni di assessori e singoli consiglieri, su molti degli attuali temi amministrativi che interessano Sulmona ed il suo territorio, ma non è stato mai espresso pubblicamente dal Sindaco il suo parere ed il suo intendimento su di essi.

Sul problema metanodotto il Sindaco intende svolgere ancora una attività di contrasto, anche giudiziaria, avverso la decisione assunta dal precedente governo, o intende al contrario trattare per ottenere ristori più adeguati ad danno ambientale prodotto dall’insediamento?

Sul centro storico e su Piazza Maggiore intende procedere ad una sempre più radicale chiusura in tempi brevi, o intende prima procedere ad una razionale sistemazione dell’assetto urbano del centro ed alla individuazione di aree di parcheggio?

Sull’organizzazione della macchina amministrativa comunale intende consentire che un settore che dovrebbe essere nevralgico come quello dell’urbanistica sia privo di un dirigente tecnico e sia demandato al Segretario Generale, che giustamente non conosce molti degli aspetti della materia e che favorirà ancor di più la paralisi già in atto nel settore e che ha procurato nel corrente anno somme modestissime di oneri di urbanizzazione, che sappiamo essere anche risorsa economica per interventi sul territorio. E ciò senza considerare la fuga di imprenditori scoraggiati ad investire dalle mancate risposte dell’ente alle loro istanze.Attendiamo la risposta del Sindaco di Sulmona- concludono Masci e Zavarella– pronti a svolgere come nostro costume un ruolo di opposizione costruttiva e responsabile”.