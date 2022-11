Da domenica la nuova rubrica “ Primo piano”

Sulmona, 4 novembre- Primo piano è il nome di una nuova rubrica culturale del nostro giornale che prenderà il via domenica prossima 6 novembre e prosegurà ogni settimana. Sarà curata da Cesira Donatelli che negli ultimi mesi si è particolarmente distinata per le sue iniziative e soprattutto per la sottile vena espressionistica dei suoi versi apprezzati in tutto l’Abruzzo. Cesira si occuperà delle nuove iniziative editoriali soprattutto di autori ed editori abruzzesi per spiegare ai nostri lettori il messaggio,la lezione e i suggerimenti che ogni autore cerca di trasmettere attraverso la sua prosa o i suoi versi. Buon lavoro Cesira !