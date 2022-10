‘Sulmona pulita siamo noi’, grande successo di partecipazione

Sulmona, 24 Ottobre- Partecipazione, entusiasmo e passione per la città sono stati gli ingredienti del successo delle due giornate, “Sulmona Pulita siamo noi”, organizzate dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni sulmonesi, per sensibilizzare la cittadinanza alla cura della casa comune, collaborando in spirito di responsabilità civica a tenere la città pulita. Ventiquattro gruppi e associazioni, di diversa estrazione, hanno dato il loro contributo attivo, attraverso l’opera dei soci.

Così come imprese e ditte cittadine hanno messo a disposizione mezzi e attrezzature adeguate. Un successo che premia l’iniziativa degli amministratori comunali, anche loro in campo, ma soprattutto conferma la grande attenzione riservata alla città da tanti sulmonesi, che hanno accolto volentieri l’appello del Comune, dando concreta dimostrazione di impegno al servizio della città, nel segno del volontariato, nel quale alcune associazioni sono impegnate costantemente.

Una iniziativa che l’amministrazione intende ripetere nel prossimo futuro, ampliando un periodico impegno di volontariato.

Al riguardo il sindaco Gianfranco Di Piero, che ha partecipato in prima persona alle operazioni di pulizia, ha annunciato l’acquisto di altri cestini portacicche e per deiezioni canine che verranno collocati in più punti della città.

“Sono stato lusingato dal prendere parte alle giornate ecologiche insieme a tanti altri concittadini- ha detto il sindaco Di Piero- così da cogliere un’occasione di servizio alla città e di sensibilità verso la nostra casa comune, di cui tutti siamo responsabili, anche solo con piccoli gesti quotidiani che ne garantiscano il decoro”.