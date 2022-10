Sulmona, 20 ottobre– “Sulmona Pulita siamo noi”. Questa è l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per le giornate del prossimo fine settimana, sabato 22 e domenica 23 ottobre. L’evento di volontariato civico è stato proposto dall’assessore all’ambiente Catia Di Nisio e dal consigliere provinciale e comunale Antonella La Gatta.Ecco le aree individuate nelle quali i volontari presteranno la loro opera:

Centro storico, quartiere Porta Napoli, area Tribunale/ Cappuccini, viale delle Metamorfosi e stazione centrale. L’obiettivo non è solo quello di restituire pieno decoro a diverse zone cittadine ma, soprattutto, di sensibilizzare la cittadinanza alla cura della città, come casa comune, anche con piccoli gesti.

Accanto ai servizi di competenza comunale è importante che la città sia tenuta pulita, anche grazie alla collaborazione quotidiana, fattiva e costante dei cittadini.

I punti di ritrovo per consegna materiale sono i seguenti:

SABATO 22 OTTOBRE 2022 – ORE 9:00

Piazzale del Cimitero

Campetti del serpentone

DOMENICA 23 OTTOBRE 2022 – ore 9:00

Piazza del Carmine

Piazza Capograssi

“Le due giornate saranno momenti di cittadinanza attiva- spiega l’Assessore Catia Di Nisio– con un coinvolgimento pieno dei cittadini che si attiveranno nel riparare al cattivo comportamento civico di altri, che per fortuna restano una minoranza. Inoltre chiederò ai cittadini che partecipano di fotografare luoghi impensabili dove i rifiuti vengono abbandonati, sia nella periferia cittadina che nello stesso centro storico. In passato, anche di recente, sacchetti o cumuli di rifiuti sono stati rinvenuti infatti anche accanto ad infrastrutture, parcheggi, monumenti e fontane storiche. Indecenze che vanno decisamente eliminate, accrescendo in tutti senso di responsabilità e di civismo, a tutela della casa comune che è la nostra città”.