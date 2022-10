Il sindaco Di Piero ricorda Giuseppe Guerra

Il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero

Sulmona, 18 ottobre– Con la scomparsa del professore Giuseppe Guerra, amministratore comunale e dirigente politico per lunghi anni, presidente del Consorzio per il Nucleo Industriale e vice presidente della Carispaq, la città di Sulmona perde un protagonista di grande talento, uomo di grande intelligenza e appassionato della politica come interpretazione attenta della realtà e risposta concreta ai problemi di ogni giorno.

Per queste sue caratteristiche Giuseppe Guerra è stato sempre personalità di spiccata autorevolezza, pur essendo schivo, rifuggendo da protagonismi sterili. Legato alla città da genuino affetto non ha fatto mai mancare il suo punto di vista, il suggerimento, il consiglio, l’osservazione e lo stimolo ad una riflessione sui problemi, per favorirne una soluzione. Resta impressa in tutti noi che lo abbiamo conosciuto l’immagine di un politico fine e acuto, che ha nutrito di fervore e passione mai estinti la sua partecipazione alla vita pubblica. Il sindaco Gianfranco Di Piero