Massimo Carugno su scomparsa Peppe Guerra

Massimo Carugno

Sulmona, 18 ottobre-Il PSI di Sulmona, e anche l’intera comunità dei socialisti del centroabruzzo, manifestano il loro dolore per la scomparsa del Prof. Giuseppe Guerra. Per noi, che lo abbiamo apprezzato e amato, era Peppe, punto di riferimento della politica peligna per moltissimi anni. Lo scrive Massimo Carugno commentando a nome del Psi locale la scomparsa di Guerra.

“Assieme ad un prezioso bouquet di uomini e dirigenti- sostiene Carugno- ha contribuito, nel ventennio dorato tra gli anni 70′ e ’80, a dare un preciso e significativo impulso alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio.

Ma non è dalle tribune prestigiose come la vicepresidenza della Cassa di Risparmio o la presidenza del Nucleo industriale che amiamo ricordarlo, seppur abbia ricoperto quegli incarichi con capacità e autorevolezza.

Lo abbiamo conosciuto, apprezzato e gli abbiamo voluto bene da “uomo tra la gente” quando arricchiva l’umanità della nostra comunità incrociandola durante una passeggiata per il corso o per la villa, o seduti a prendere un caffè, e non si risparmiava, anche negli anni recenti, a dare consigli, suggerimenti, ad aiutare a interpretare i “fatti” della città che aveva sempre continuato a seguire con acume e passione.

Con Peppe se ne va un personaggio vero che la nostra storia ha tracciato e dalla quale sarà ricordato. Un caro e affettuoso abbraccio alla sua famiglia. Ciao Peppe ci mancherai”.