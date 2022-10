Sosta a Sulmona del  treno del Milite Ignoto

Sulmona, 4 ottobre– Il sindaco, Gianfranco Di Piero, il presidente del Consiglio comunale, Cristiano Gerosolimo ed il Gonfalone della Città di Sulmona accoglieranno il passaggio del treno del Milite Ignoto che farà sosta nella stazione ferroviaria nella serata di domani, sabato 15 ottobre, dalle 20.45.

L’evento fa memoria del viaggio che il 29 ottobre del 1921 compì il treno con la salma del Milite partendo da Aquileia per raggiungere Roma.

Quella salma venne scelta dalle madri dei caduti senza nome della Grande Guerra 1915-18 come simbolo perenne di tutti i Caduti di quel tragico conflitto che segnò il compimento dell’Unità nazionale.

Il Milite Ignoto venne seppellito nell’Altare della Patria, al Vittoriano di Roma. La cittadinanza è invitata ad intervenire per un momento di commemorazione di una pagina di storia nazionale fondamentale e con la sua partecipazione rendere omaggio a quanti, in ogni epoca, hanno sacrificato la propria vita per la Patria e a difesa dei valori di libertà e democrazia.