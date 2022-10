Scuola “ Lombardo Radice”, primi passi verso il nuovo edificio

Sulmona, 6 ottobre- Questa mattina, sopralluogo del vice sindaco, con delega ai Lavori Pubblici, Franco Casciani alla presenza del consigliere provinciale Antonella La Gatta e dell’ingegnere Gianni Di Loreto, responsabile del procedimento, nell’edificio dell’Istituto comprensivo Lombardo Radice.

Il sopralluogo è stato propedeutico alla pianificazione dei lavori di demolizione dell’edificio, al termine dei quali sarà possibile procedere alla gara d’appalto per la costruzione del nuovo plesso scolastico, in via Togliatti