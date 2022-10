” Movimento per la vita”:premiati gli alunni del Polo Liceale “Ovidio”

Gli studenti hanno realizzato degli elaborati scritti sul valore della vita e della maternità

Sulmona, 6 ottobre– Cinque primi posti e sedici attestati di merito: grande partecipazione e una bella affermazione per gli studenti del polo liceale sulmonese all’annuale concorso indetto dal “Movimento per la vita”. Al termine dello scorso anno scolastico, gli studenti hanno prodotto degli elaborati scritti sul seguente tema: “L’accoglienza della vita nascente come antidoto all’inverno demografico”. Ieri mattina la cerimonia premiazione dei vincitori alla presenza della preside del polo liceale, Caterina Fantauzzi, della presidenze del “Movimento per la vita” sulmonese, Anna Trequadrini, e delle loro insegnanti.

Al primo posto si sono classificati gli studenti Angelo Tornifoglia, Edisa Ameti, Alessandro De Chellis, Alessandra Setta, Ilaria La Porta. Partiranno per un viaggio in Sicilia e avranno l’occasione di condividere un’esperienza di riflessione sul valore dei diritti umani con altri studenti vincitori del concorso di altre regioni d’Italia.

Attestati di merito sono andati a Elisa Del Monaco, Vittoria Antonetti, Michela Taddei, Rita Chiara Gorlero, Manuela Latini, Elisa Zilioli, Nicole Tirone, Katia D’Alessandro, Michele Fazi, Giulia De Panfilis, Clara Di Genova, Manuel Tornatore, Marianna Silvestri, Valeria Kacorri, Francesca Del Castello e Maximiliano Padua Miraglia

Gli studenti, appartenenti ai diversi indirizzi del polo liceale “Ovidio” sono stati preparati e seguiti dalle professoresse Maria Rosa Ferrusi, Concetta Di Prospero, Lorella Ciotti, Valentina Venti, Paola Lancia e Giovanna Ruscitti.

Per tutti i partecipanti e per le loro insegnanti il riconoscimento è stato motivo di grande soddisfazione. A condividere con loro l’importante momento la Dirigente scolastica che, nel corso della cerimonia, ha sottolineato l’importanza che la scuola ha nel promuovere la riflessione sul valore dei diritti umani e della vita. «Occasioni come queste», ha commentato, «sono un motivo in più per sottolineare apprezzare il valore della vita in tutta la sua pienezza e un ulteriore invito a non sprecarla. L’affermazione dei nostri studenti in questo concorso è inoltre segno dell’attenzione che gli insegnanti dedicano, trasversalmente, all’approfondimento di tematiche importanti quali quelle dei diritti umani».

La presidente della sezione cittadina del “Movimento per la vita”, Anna Trequadrini, ha ricordato la storia dell’associazione. «Il nostro movimento», ha detto, «è nato a Firenze nel 1975, con lo scopo di tutelare la vita in ogni momento, fin dal suo concepimento. Ed è con questo scopo che continua ad operare ancora oggi, dovunque abbia sede. Qui in città ci troviamo a San Francesco e siamo a disposizione per chiunque possa avere bisogno del nostro aiuto a sostegno della vita.»