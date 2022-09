Acqua, domani prima seduta della Commissione regionale d’inchiesta

Sara Marcozzi

Sulmona,28 settembre- Inizia il percorso di audizioni della Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica in Abruzzo. Domani, giovedì 29 settembre dalle ore 11, si terrà la prima seduta nella quale si entrerà nel vivo delle problematiche sull’acqua nel territorio. A presiedere i lavori sarà il consigliere regionale Sara Marcozzi che ha dichiarato: “Partiamo con l’audizione al Presidente dell’Ersi, l’Ente Regionale per il Servizio Idrico, Nunzio Merolli. È il primo passo di un percorso che abbiamo intrapreso e che dovrà portarci ad avere un’idea precisa sulle condizioni in cui versa l’intero il ciclo dell’acqua nel nostro territorio, evidenziandone i problemi e proponendo soluzioni.

Ci sono criticità che l’Abruzzo si trascina da decenni, a partire da un’altissima dispersione idrica, tra le peggiori d’Italia, ed è per questo che ho richiesto l’istituzione di un presidio in Consiglio regionale che si occupi esclusivamente di questo tema. Vogliamo fare chiarezza per i cittadini, partendo dall’analisi del contesto attuale su cui il vertice dell’Ersi relazionerà in aula. Ci sono sei mesi di tempo durante i quali ascolteremo tutte le parti in causa, dalle società di gestione ai comitati di cittadini, con lo scopo di lasciare in eredità a questa regione uno strumento utile per trovare soluzioni efficaci e a lungo termine”, conclude Marcozzi.