Ora tutti vogliono occuparsi di Sulmona. Forse

Sarà stata l’euforia del voto di domenica ma l’iniziativa promossa dai dirigenti locali di Fratelli d’Italia attraverso qualche organo di stampa amico ( e gli altri?) per manifestare la volontà d’incontrare gli assessori comunali della città è apparso un vero e proprio autogol per il partito della Meloni. Già perché ogni formazione politica , ma anche uomini e donne che la rappresentano, in una città come la nostra si trascinano dietro storie precise che hanno raccontato e praticato in questi anni ed il lavoro fatto per Sulmona. Ecco perché questo iniziativa a poche ore dalla chiusura dei seggi elettorali è apparsa poco credibile ed ha infiammato nuovamente il dibattito politico in città. Infatti non si è fatta attendere la reazione del Movimento 5 stelle cittadino che ha respinto al mittente la sollecitazione ad incontrarsi

Sulmona,28 settembre– Apprendiamo dagli organi di stampa, scrive il M5S di Sulmona, della volontà di Fratelli D’Italia di chiedere un incontro con gli assessori del Comune di Sulmona alla luce del risultato elettorale da loro ottenuto alle elezione dello scorso 25 settembre.

Escludendo la semplice demagogia politica non riusciamo a comprendere la richiesta da loro avanzata in quanto, essendo FDI rappresentata politicamente nell’amministrazione comunale, possiede già tutti gli strumenti per poter interloquire politicamente con l’amministrazione attiva.

Un bene per la città mai manifestato in precedenza. Forse FDI di Sulmona ha bisogno solo di affermazioni elettorali per muoversi politicamente in nome del bene comune della città.

La latitanza politica o se si preferisce l’assordante silenzio di FDI sui problemi della nostra città è il frutto di una serie di problemi che avrebbero visto la soluzione solo se loro avessero avuto questo “senso di responsabilità” da almeno tre anni a questa parte, semplicemente confrontandosi con i loro rappresentanti al governo regionale.

La nostra città attende –si legge ancora nel documento del M5S- da anni diverse soluzioni di competenza di Regione Abruzzo riguardo la sede del Centro Servizi Culturali (palazzo portoghesi), riordino della rete ospedaliera, trasporto pubblico su gomma da e per Roma e potremmo continuare con una lunga lista.

Dove era e a cosa stava pensando FDI quando il neo eletto Assessore allo Sport privava la nostra città a favore dell’Aquila dei campionati Europei di pattinaggio a rotelle? Dove era e a cosa stava pensando FDI quando il Presidente di Regione calpestava la decennale battaglia di questo territorio contro la centrale Snam? Forse più che al senso di responsabilità pensava alle proprie economie politiche.

Suggeriamo ai colleghi di Fratelli D’Italia di non confondere le elezioni politiche con le elezioni amministrative perché se così fosse, se è vero che loro sono risultati il primo partito in città, è vero anche che il Movimento Cinque Stelle è risultato il secondo. Entrambi però sappiamo che non è così e che si tratta di due momenti elettorali diversi tra loro.