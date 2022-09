Elezione di Stefania di Padova(Pd), soddisfazione della Conferenza delle Donne Democratiche Abruzzo￼￼

Pescara,27 settembre-La Conferenza delle Donne Democratiche d’ Abruzzo esprime massima soddisfazione per l’elezione di Stefania Di Padova alla Camera dei Deputati, già assessora al bilancio del Comune di Teramo.

“Una elezione che per noi Donne Democratiche significa molto, per tutto il lavoro che c’è stato dietro per far eleggere una donna del centro sinistra del nostro territorio” afferma Lorenza Patrizia Panei, Portavoce regionale delle Donne Democratiche. “Nonostante tutto siamo riusciti/e ad eleggere 3 parlamentari locali, per 3 province su 4, confermando il rispetto per il proprio territorio. Ma soprattutto siamo riuscite ad esprimere una democrazia paritaria necessaria insieme ad una donna competente, che grazie al suo radicamento alla città di Teramo porterà avanti la voce delle donne democratiche della nostra regione. Buon lavoro – conclude Panei-e in bocca al lupo! “