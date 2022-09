Nuove opportunità per i giovani

Sulmona, 23 settembre– Questa settimana segnaliamo quattro bandi di concorso presso Enti pubblici,Ministeri,Regioni ecc. .in scadenza per i prossimi giorni

Ministero della Difesa

. Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento complessive di 18 unità, a tempo indeterminato, di personale dirigenziale,seconda fascia, in prova,nel ruolo dei dirigenti del Ministero della Difesa,da destinare ai propri uffici sul territorio nazionale ( G.U. n.67 del23.8.2022-Iv serie concorsi speciale-Concorsi ed esami)

Scadenza del bando 1 ottobre 2022

Ministero della Difesa

Procedura selettiva per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 28 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella Categ. A,Pos.economica F1 con prpofilo di specialista di comunicazione e Sistemi di gestione presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione- Presidenza del Consiglio dei Ministri ( G.U. del 16/9/2022- IV serie speciale-Concorsi ed esami)

Scadenza del bando 16 ottobre 2022

Provincia di L’Aquila

Bando di concorso pubblico,per titoli ed esami,per l’assunzione di n.6 unità con contratto di lavoro a tempo indeterminato,part-time,18 ore settimanali,profilo pr0fessionale di “Istruttore Tecnico” Cat. C, del CCNL relativo al comparto Funzioni Locali

Scadenza 1 ottobre 2022

Regione Lazio

Concorso pubblico per titoli ed esami,per l’assunzione di n. 295 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il titolo prpfessionale di esperto mercvato e servizi per il lavoro,Categ. D,posizione economica D1,per il pptenziamento dei Centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro

Scadenza 30 settembre 2022