Turismo e prodotti locali: 1 milione di euro dal Gal Aias

Sulmona, 11 settembre Un milione di euro per incentivare la produzione di prodotti locali e per migliorare l’offerta turistica del Centro Abruzzo. Il Gal Abruzzo-Italico Alto Sangro ha pubblicato due bandi a valere su fondi del Psl 2014/2022 che prevedono contributi agli operatori di settore del territorio che vanno da una quota di cofinanziamento a fondo perduto del 40%, alla copertura totale (100%) del progetto presentato.

I fondi a disposizione per ciascun progetto vanno da un minimo di 5mila ad un massimo di 120mila euro e coinvolgono aziende strutturate, ma anche stratup ed enti pubblici.

Il bando per gli “Interventi per ottimizzare le potenzialità delle produzioni locali specializzanti e caratterizzanti” (Psl sotto intervento 19.2.1.1.4) si articola in particolare in quattro interventi: produzione agricola primaria; trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; esercizi commerciali; laboratori di trasformazione o punti vendita.

Il plafond a disposizione per questo bando è di 500mila euro, di cui 350mila euro destinati ai primi tre interventi e 150mila euro destinati alle stratup.

Due, invece, gli interventi previsti nel bando “Itinerari naturalistici e culturali, percorsi ed attività per l’escursionismo e gli sport outdoor nel territorio Gal” (Psl sotto intervento 19.2.1.3.3). Si tratta di investimenti improduttivi e non generatori di entrate, per sostenere la competitività turistica e di interventi per lo sviluppo delle startup attive nel settore dei servizi al turismo. Con l’obiettivo cioè di migliorare la competitività turistica attraverso la valorizzazione e gestione delle risorse naturali e di pregio ambientale, la conservazione, la gestione, la rigenerazione territoriale, resilienza, a vantaggio di residenti e turisti.

Anche qui il plafond è di 500mila euro (350mila per la prima e 150mila per la seconda linea).

Questi i link dei bandi per gli approfondimenti: