Arriva Baglioni a Sulmona nel 2023 ed il Comune si.. esalta

Sulmona,8 settembre– Il nuovo Assessore alla cultura del Comune di Sulmona di cui nessuno finora si era accorto ha rotto gli indugi per annunciare che il 7 febbraio 2023 ( ossia fra cinque mesi) terrà un concerto al teatro comunale di Sulmona. Bella notizia ma non comprendiamo invece tutta questa enfasi che invece dovrebbe rientrare nella normalità così come avviene per tanti altri artisti e gente dello spettacolo che transitano per la nostra città. Nella nota ufficiale del comune ( anche questa una vera e propria anomalia nella comunicazione istituzionale) si riportano alcune riflessioni dello stesso Baglioni che è una forma di autopromozione

“Ho percorso 25.000 km in cento giorni cantando e suonando per sei sere a settimana. Senza mai provare un istante di noia o stanchezza. Senza mai cadere nella trappola della ripetitività. Teatri bellissimi e spettatori attenti ed entusiasti- spiega Baglioni- sono stati lo spettacolo per i miei occhi e le orecchie. Io ci ho messo la voce, le mani, il cuore. Gli altri le emozioni, le grida e gli applausi. Così che ogni concerto fosse speciale e si potesse ricordare. Sono alla fine di una lunga e fantastica avventura umana e professionale. Ma non termina qui. Se il pubblico chiama, l’artista torna in scena, ringrazia e concede il bis.”

Dice l’Assessore Tuteri concludendo la nota “Siamo felici che il concerto più appassionante e unico della straordinaria carriera di un artista simbolo e sinonimo di grande musica e poesia torni in scena nella nostra città bellissima e nel nostro prestigioso Teatro Comunale impreziosendo, nell’anno in cui lo stesso compirà 90 anni dalla sua inaugurazione, la ricca programmazione che da sempre ha accolto. Un ringraziamento all’associazione Meta Aps per aver nuovamente contribuito a coordinare l’iniziativa su piazza”.

Ora fra le tante stranezze che registriamo nella politica di Palazzo San Francesco non sarebbe sbagliato che almeno la comunicazione,quella vera, che producono gli enti pubblici, rispecchiasse alcune regole elementari a cominciare dalla utilità della stessa( e non la propaganda), l’urgenza, la completezza, obiettività e soprattutto la diffusione contemporanea a tutti i soggetti abilitati a riceverla allo stesso modo evitando i tanti casi di furbizie che finora abbiamo dovuto registrare dove alcune trombette o compari di questo o quel personaggio di questa amministrazione hanno sempre trovato una corsia preferenziale che ha privilegiato la politica dei figli,fligliastri e figli di….