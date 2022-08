Elezioni: presentate le liste, controlli in corso e poi partirà la lunga corsa￼

Sulmona, 23 agosto. Scaduto il termine di ieri sera alle ore 20 il quadro delle formazioni in campo è ormai delineato. Resta da attendere ancora qualche ora perché le Competenti Commissioni elettorali entro le 20 di oggi possano completare le verifiche ed i controlli sulla regolarità delle liste liste e poi potrà avviarsi la fase finale della campagna elettorale.

Ecco un nuovo gruppo di liste ( altre le pubblicheremo non appena ci saranno comunicate) che parteciperanno alla competizione elettorale del 25 settembre prossimo

LE LISTE DEL TERZO POLO

In Abruzzo anche il Terzo Polo,costituito da Azione e Italia Viva, ha ufficializzato i candidati alle politiche del prossimo 25 settembre.

Plurinominale alla Camera, i candidati: Giulio Sottanelli, ex parlamentare di Scelta Civica; Roberta Dell’Aguzzo,

Confartigianato L’Aquila; Riccardo Giampiero, consigliere comunale Chieti (Italia Viva); Massimina Erasmi, imprenditrice e consigliere comunale Pineto (Teramo). Uninominale Camera,collegio Pescara/Teramo: Roberto Quercia,commercialista-imprenditore. Al collegio di Chieti, candidato Gaetano Luigi Fuiano, dirigente scolastico di Vasto (Chieti). Al collegio L’Aquila-Teramo c’e’ Emanuela Pistoia, docente Universita’ di Teramo. Plurinominale Senato, candidato Camillo D’Alessandro, deputato uscente Italia Viva, commercialista; Nausicaa Cameli, fisioterapista; Alfredo Chiantini, avvocato e consigliere comunale di Avezzano, Italia Viva.Per l’uninominale al Senato c’e’ Gianfranco Giuliante, gia’ assessore regionale Pdl ed ex dirigente di An e Lega.

LE LISTE DELLA LEGA: CAPOLISTA D’ERAMO E D’INCECCO

Alla Camera dei Deputati sarà capolista Luigi D’Eramo, 45 anni dell’Aquila; a seguire Laura Ravetto, 51 anni di Cuneo, parlamentare uscente; Antonio Zennaro, 39 anni di Padova, deputato uscente della provincia di

Teramo; infine Maria Rita Carota, 57 anni di Pescara, assessora

comunale di Pescara.

Al proporzionale del Senato capolista Vincenzo D’Incecco, 43 anni di Pescara, capogruppo in Consiglio regionale; seguito da Sabrina Bocchino, 52 anni, consigliere regionale eletta nel collegio provinciale di Chieti; Antonio Morgante, 51 anni di Avezzano, direttore generale dell’Agenzia regionale per le attività produttive

LE LISTE DI IMPEGNO CIVICO

Per “Impegno civico”, il partito nato dalla scissione del Movimento 5 stelle innescata dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio

Nel plurinominale alla Camera sono candidati Gianluca Vacca, Federica Gasbarro, Vincenzo D’Ottavio e Federica Daga.

Al Senato Primo Di Nicola, Simona Nocerino e Daniele Del Grosso.

LE LISTE DI “NOI DI CENTRO”

il partito di Clemente Mastella “ Noi di Centro”che corre da solo, e che ha come presidente regionale, il professor Lucio Gaspari, figlio del ministro Remo Gaspari, e come segretario regionale, Angelo Di Paolo, già sindaco del comune di Canistro ed ex consigliere regionale e il segretario organizzativo e responsabile della campagna elettorale.

Al proporzionale della Camera capolista è Lucio Cotturone, avvocato di Celano, seguito da Candida D’Alberto,amministratrice condominiale di Spoltore, Andrea D’Alleva, commercialista di Pescara, Daniela Ciccone,imprenditrice dell’Aquila.

Al Proporzionale del Senato Paolo Enrico Guidobaldi, che corre anche all’uninominale del Senato Paolo Enrico Guidobaldi

Nel collegio uninominale della Camera, a Chieti Rita di Gennaro, cancelliere Tribunale, Camera Pescara – costa teramana il commercialista Andrea D’Alleva, a L’Aquila-Teramo Daniela Ciccone, imprenditrice del settore sociale.

LE LISTE DI “UNIONE POPOLARE”

Unione Popolare, promossa da Rifondazione comunista e Potere al popolo, guidata da Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli correrà con queste liste

Al plurinominale in Abruzzo al Senato ci sono Claudia Maria Roselli, Franco Maggi, Anna Marrama. Supplenti:Luigina Mosiello, Daniele Mario Colantonio, Vittoria Camboni, Paolo Dominici. All’Uninominale: Raffaele D’Agata.

Al Plurinominale alla Camera, Maurizio Acerbo, Alessia Mazzagufo, Giovanni Scarsi, Alessandra Guerra. Supplenti: Riccardo Specchiarelli, Giulia Fragassi, Francesco Onorati, Rosa Di Valerio. All’uninominale alla Camera Amanda De Menna; Emanuele Mancinelli e Nicola Stornelli.