Elezioni: presentata la lista d Forza Italia. Ecco i candidati

Nazario Pagano (FI)

Sulmona, 22 agosto-Il coordinatore di Forza Italia in Abruzzo, Nazario Pagano, senatore uscente, ha depositatoquesta mattina presso la Corte d’Appello dell’Aquila l’elenco dei candidati dei collegi plurinominali in Abruzzo per le prossime elezioni politiche.

Per la Camera, capolista sarà lo stesso Pagano, al secondo posto l’imprenditrice teramana Francesca Persia, vice coordinatore provinciale di Teramo, poi il consigliere regionale abruzzese di Valore Abruzzo Angelo Simone Angelosante, eletto nella Lega e poi confluito in VA,movimento federato con Fi, e Consuelo Di Martino, dirigente provinciale di Chieti.Per il Senato, capolista Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale abruzzese, al secondo posto Maria Luisa Ianni, consigliere comunale dell’Aquila, poi Daniele D’Amario,assessore regionale al Turismo come figura esterna.