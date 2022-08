Dal PNRR nuove risorse a Sulmona per le scuole

Sulmona, 17 agosto– Il Comune di Sulmona ottiene dal PNRR un altro importante finanziamento di 1,870 mln di euro per la demolizione e ricostruzione dell’edificio di via L’Aquila sede del CPI e della scuola dell’infanzia.Verrà realizzato un nuovo edificio moderno, ecocompatibile e antisismico destinato alla scuola dell’infanzia.

Il CPI sarà spostato nell’ex asilo Celidonio per il quale è in corso un accordo con la regione che ristrutturerà con propri fondi.

Un risultato importantissimo che si assomma agli altri finanziamenti già riconosciuti alla Città di Sulmona.

“Un ringraziamento, fa sapedre Palazzo San Francesco, agli uffici ed in particolare all’Ing. Fabrizio Petrilli e al Dott. Stefano Calore” che hanno seguito l’iter amministrativo di tutta la vicenda”