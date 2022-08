Sulmona: Piano sociale di zona 2023-2025,pubblicato avviso per progettazione partecipata 

Sulmona, 12 agosto– E’ stato pubblicato sulla sito internet del Comune di Sulmona l’avviso Avviso pubblico per l’avvio del percorso di progettazione partecipata per la stesura del Piano Sociale di Zona 2023-2025

Le scuole, gli enti del terzo settore, le parrocchie, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di volontariato le cui attività si svolgono nei comuni Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cocullo, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligno, Prezza, Raiano, Roccacasale, Scanno, Sulmona, Villalago e Vittorito ovvero l’Ambito Distrettuale N4 Peligno, posso avanzare richiesta di far parte del Gruppo di Piano compilando lo schema di domanda, presente nell’avviso, e inviandolo all’indirizzo mail protocollo@comune.sulmona.aq.it entro le ore 12 del 5 Settembre 2022.

Questo permetterà ai richiedenti, di partecipare ai lavori per la stesura del nuovo Piano Sociale Distrettuale, e di fornire quindi un valido contributo volto a migliorare il Piano precedente eliminando dove possibile, le criticità ad oggi rilevate e suggerendo migliorie dei servizi offerti.

Un lavoro di squadra tra l’Amministrazione e le numerose realtà che quotidianamente sono in prima linea per supportare le categorie più deboli della società e conoscono in maniera dettagliata le esigenze del Servizio Sociale