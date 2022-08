elezioni: Orlando,  da Berlusconi attacco irresponsabile al Colle

“Mattarella resta l’unico punto di riferimento di tutti gli italiani in una fase di grave incertezza” e “la dichiarazione di Berlusconi oggettivamente suona come un attacco irresponsabile al Colle”, rappresentando “la spia di un disegno”. Lo afferma il ministro del Lavoro e della politiche sociali, Andrea Orlando, in un’intervista al “Corriere della Sera”. “La destra – prosegue il ministro – vuole una concentrazione di poteri e un equilibrio diverso rispetto alla tradizione delle democrazie europee”. “Non ci troviamo di fronte anostalgici di regimi del passato – sottolinea -, ma ad ammiratori di regimi del presente”. “Mi riferisco – spiega – a forme di democratura con le quali non casualmente hanno

flirtato gli esponenti della destra italiana”.