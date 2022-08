Istituto “ De Nino- Morandi”: Di Piero:” Ora basta,torni subito a Sulmona”

Palazzo San Francesco, sede del Comune di Sulmona

Sulmona, 8 agosto– Con una nota indirizzata al Presidente dell’Amministrazione provinciale dell’Aquila Angelo Caruso, il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero ha riproposto “ l’esigenza e l’urgenza della ricollocazione in Sulmona degli Istituti Tecnico Settore Tecnologico “R. Morandi” e Tecnico Economico “A. De Nino” di Sulmona” istituti, “provvisoriamente” trasferiti, otto anni or sono, nello stabile di Pratola Peligna.

Pertanto, sono a ribadirTi- scrive Di iero- quanto più volte rappresentato, per le vie brevi e in occasione di incontri tra le amministrazioni, in ordine alla assoluta esigenza che l’Istituto Tecnico “De Nino – Morandi” torni nella Città ove lo stesso è stato a suo tempo assegnato con atti formali delle competenti autorità scolastica e dove, per decenni, ha svolto funzione educativa e formativa a vantaggio di intere generazioni di studenti.

Va considerato, per altro, che nella Città di Sulmona sono attualmente disponibili locali dotati delle caratteristiche strutturali per consentire al corpo docente, al personale amministrativo e ai discenti, le attività di rispettiva competenza in condizioni di sicurezza e tranquillità.

Colgo l’occasione, altresì, per formulare il vivo auspicio e la fervida esortazione che gli agognati lavori di adeguamento dello stabile di Via Virginia D’Andrea (storica sede degli Istituti Tecnici in argomento) sottoposti, nel corso di questi anni, ad estenuanti, improduttive ed incomprensibili lungaggini burocratiche, possano finalmente avere impulso ed essere portati a compimento, nell’esclusivo interesse delle ineludibili prerogative di formazione ed istruzione delle nuove generazioni di questo territorio “.