Ance Chieti-Pescara e Comuni: affrontiamo insieme la sfida del Pnrr

Pescara, 2 agosto – ANCE Chieti Pescara ha avviato il progetto di rafforzamento e intensificazione dei rapporti con le istituzioni e le P.A. incontrando oggi 2 agosto i massimi rappresentanti dell’amministrazione comunale di Spoltore: si tratta del primo di una serie di incontri che coinvolgerà i principali comuni delle due province.

La delegazione di ANCE Chieti Pescara composta dal Presidente Antonio D’Intino, dal Consigliere Roberto Chiola, dal Coordinatore Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Infrastrutture, di Confindustria Chieti Pescara – ANCE Chieti Pescara Gabriele Iampieri e da Maurizio Rossetti Segretario ANCE Chieti Pescara si è recata presso la sede del Municipio di Spoltore, dove è stata accolta dal Sindaco Chiara Trulli e dal Vice Sindaco Quirino Di Girolamo.

Il Presidente Antonio D’Intino, dopo aver ringraziato i rappresentanti dell’amministrazione per la disponibilità mostrata, ha ribadito l’importante ruolo dell’associazione dei costruttori in relazione alle sfide e opportunità che nell’immediato futuro si apriranno per il nostro territorio, con particolare riferimento a quelle del PNRR, assieme a quelle relative alla programmazione e pianificazione del territorio.

Per D’Intino: “Il settore delle costruzioni è centrale in ogni economia: ritengo che continuerà ad essere in ogni Paese ed in ogni tempo lo strumento ed insieme il simbolo di sviluppo della società. Per questo motivo solo dal massimo confronto e coordinamento con le amministrazioni locali, nel rispetto dei ruoli”, ha ribadito D’Intino, “potrà nascere un percorso di successo per la rigenerazione urbana del nostro territorio”.

Nel corso della riunione l’Amministrazione Comunale, per il tramite dei suoi massimi rappresentanti, ha mostrato piena disponibilità al confronto con l’Associazione di categoria dei costruttori edili sui temi legati allo sviluppo del territorio e piena condivisione sulle necessarie azioni sinergiche che Enti locali e mondo imprenditoriale sono chiamati ad attuare per il bene delle collettività, in particolare si è convenuto sull’opportunità di un accordo in tema di sicurezza e qualità dei lavori in sinergia anche con gli enti paritetici Scuole edili di Chieti e Pescara.