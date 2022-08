Borgo San Panfilo vince la XXVI edizione della Giostra Cavalleresca

Sulmona, 31 luglio– Il Borgo di San Panfilo si è aggiudicato il palio della XXVI edizione della Giostra Cavalleresca di Sulmona, battendo il finale il Borgo di santa Maria della Tomba, in una finale come sempre al cardiopalma.

Ospite d’onore e protagonista è stata Nancy Brilli, la quale ha impersonato la Regina Giovanna D’Aragona. Sin dalle prime ore del pomeriggio la folla era in trepidante attesa di vedere l’attrice italiana nelle vesti della Regina Giovanna D’Aragona. Nancy brilli si è concessa a giornalisti e fotografi, rilasciando interviste e fotografie.

Ha percorso Piazza XX Settembre, Corso Ovidio, giungendo dinnanzi il palazzo della Santissima Annunziata dove si è seduta sul trono. Molta l’emozione da parte del pubblico assiepato in ogni punto di Corso Ovidio. Il corteo è partito come sempre dal Piazzale della cattedrale di San Panfilo, per percorrere le vie principali del centro storico cittadino e fare il suo ingresso in Piazza Maggiore, per la seconda giornata di sfide alla lizza. Pubblico delle grandi occasioni in tutto il tragitto del corteo storico che, lo ricordiamo ancora, ha visto la presenza di settecento figuranti.

Sulmona, dopo due anni d’interruzione, ha potuto nuovamente celebrare i fasti della Giostra Cavalleresca dell’era moderna, per la gioia e la soddisfazione di tutti. A vincere è stato il Borgo di San Panfilo, con i contrada ioli i quali si sono riversati nel campo di gara, per rendere omaggio al loro fantino che ha regalato loro altra vittoria memorabile.

Il capitano del Borgo di San Panfilo Paolo Alessandroni, nell’emozione generale, ha preso in consegna il palio con i contrada ioli nel tripudio generale. Al termine delle sfide in Piazza Maggiore i Borghi e i Sestieri hanno fatto rientro nelle loro rispettive sedi storiche. Presenti alla consegna del Palio il Sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero, Domenico Taglieri Presidente della Fondazione Carispaq, Maurizio Walter Antonini Commissario reggente dell’Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona, Testa vice Commissario reggente, Nancy Brilli la Regina Giovanna D’Aragona. La Giostra di Sulmona è annoverata fra i migliori tornei equestri e giochi storici dell’era moderna, avendo raggiunto traguardi importati e prestigiosi. “Sulmona è la Giostra, la Giostra è Sulmona”, un binomio inscindibile di fascino, storia, prestigio. Un’intera città, con il popolo della Giostra, è direttamente coinvolta e protagonista.

Congratulazioni al Borgo di San Panfilo che porta a casa il palio della XXVI edizione della manifestazione, onore al Borgo di Santa Maria della Tomba che ha disputato una finale straordinaria.

L’attenzione ora si sposta alle date di sabato sei e domenica sette agosto 2022, il sei con la presentazione delle delegazioni estere con la cerimonia che avrà luogo nell’aula consiliare di palazzo San Francesco, con le XX edizione della Giostra Cavalleresca d’Europa e la XVIII edizione della Giostra Cavalleresca dei Borghi più belli d’Italia. Il corteo si snoderà sempre lungo Corso Ovidio e in Piazza Garibaldi. La Giostra Cavalleresca rappresenta le radici storiche della millenaria città di Sulmona, la quale vanta una storia di fasti e prestigio immortali. Sulmona in antico celebrava due volte l’anno la Giostra nei mesi di marzo e agosto.

Al calar delle tenebre il corteo storico ha lasciato piazza Maggiore, per elargire nuove emozioni. Il palazzo della Santissima Annunziata stracolmo di cittadini e di figuranti, ha avuto una cornice ancor più suggestiva. La Giostra è ricordi, emozioni, ovazioni, suggestiva fiaccolata serale dal fascino ancestrale, meravigliosa continuità speme d’eternità.

Andrea Pantaleo

( ph.a.pantaleo)