Sulmona:  torna “ Leggo per legittima difesa”, esalta la voglia di libri

Sulmona, 31 luglio– Dopo il successo dell’edizione di Sulmona, lo scorso giugno, la Rassegna letteraria “Leggo per legittima difesa” ideata e diretta dalla giornalista Chiara Buccini e organizzata dall’Aps “I viaggiatori nel tempo”, arriva anche in altri paesi della Valle Peligna per tutto il mese di agosto.

Si comincia il 2 agosto a Prezza, alle 18 nella piazzetta San Giuseppe, con la presentazione del libro “Cartoline da Radiosale” di Ilaria Paluzzi (Radici Edizioni).

Il 9 agosto sarà la volta di Pratola Peligna, alle 18 nella piazzetta Celestino V, con il libro “I Papi e Celestino V, la Perdonanza da Bonifacio VIII a Francesco” (One Group Edizioni) di Angelo De Nicola.

Quattro gli appuntamenti a Pettorano sul Gizio, alle 18 in piazza Castello. Il primo è fissato al 6 agosto con la presentazione del libro di Barbara di Castri “La luce che bagna Napoli” (Aracne Editrice), l’8 agosto sarà la volta di Valentina Di Cesare che presenterà il suo ultimo romanzo “Tutti i soldi di Almudena Gomez” (Polidoro Editore). Altro appuntamento l’11 agosto con Andrea Del Castello e “Il tesoro di Pompei” (Bertone Editore), ultimo appuntamento a Pettorano sul Gizio è in programma il 20 agosto con “Fortissimi, uomini e donne sul ring della vita” di Massimo Cuto’ (Ianieri edizioni).

Ad ogni presentazione gli attori Francesca Galasso e Pietro Becattini interpreteranno brani scelti tratti dai libri.

“Leggo per legittima difesa” è patrocinata dai Comuni di Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna e Prezza.