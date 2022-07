Bugnara: un successo l’edizione 2022 di “ musica ad alta quota”

Un momento della serata a Bugnara con ‘musica ad alta quota’

Bugnara, 31 luglio– Si è rivelata anche quest’anno un vero successo la manifestazione di “ musica ad alta quota” il tradizionale appuntamento bugnarese con mountain jazz che l’Associazione Promozione Turismo montano in collaborazione con il Comune di Bugnara organizza da qualche tempo in località “ Acqua degli uccelli” ad oltre mille metri in occasione della tappa bugnarese della manifestazione Muntagn in jazz

Si tratta di un appuntamento inserito nel ricchissimo cartellone dell’estate bugnarese e che quest’anno, nonostante le incertezze del tempo, ha fatto registrare una massiccia partecipazione, una settantina di persone, molte delle quali provenienti dai cejtri vicini o turisti che si trovano in vacanza nel paese.

Bugnara, i tanti giovani in marcia per raggiungere la località di “acqua degli uccelli”

Tanta bella musica,un’ottima cena e poi molta allegria fino a tarda ora prima di iniziare il ritorno in paese. Soddisfatto il Presidente dell’Associazione “Promozione Turismo Montano” Pasquale Ventresca perché “ il successo di questa bella edizione 2022 e ci ripaga degli sforzi che abbiamo compiuto in questi mesi e ci dà nuovi stimoli per fare ancora meglio per il futuro. E’ il nostro contributo- ha aggiunto Ventresca- per collaborare insieme alle altre associazioni a costruire un paese migliore, vivo e sopratutto unito. Stiamo già lavorando alla nostra prossina iniziativa che sarà realizzata in occasione della notte di San Silvestro che vivremo sempre in montagna in località “ acqua degli uccelli” la sera del 10 agosto”