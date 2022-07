Covid : Bertolaso,  ‘ Quarta dose obbligatoria per over ‘60’

Sulmona, 25 luglio “Lo scenario più probabile è quello di un’epidemia ancora non finita, ma che tenderà a diventare stabile.Dovremo imparare a trattare il Covid come fosse un’influenza”. Così Guido Bertolaso, in una intervista al Corriere della Sera, che suggerisce di togliere l’isolamento anche per i positivi. “Oggi il virus circola, ma non è più pericoloso come in passato. Molti di noi si sono immunizzati senza neanche saperlo – spiega – Tanto che non si

parla neanche più di immunità di gregge: l’abbiamo ottenuta. Allo stesso tempo imporrei il richiamo obbligatorio con quarta dose o col nuovo vaccino che avremo contro omicron dai 60 anni in su (che andrebbe fatto insieme all’antinfluenzale)”.Secondo l’ex capo della Protezione civile, il picco estivo è stato superato e”tra fine settembre e inizio ottobre col mutare del clima avremo una ripartenza dei contagi. Ma, ripeto, non c’è da preoccuparsi”.

Sulla crisi di governo, Bertolaso dice che “come tutti gli italiani che amano il proprio Paese, penso che Mario Draghi dovesse restare. Ci ha salvati, tirandoci fuori da una situazione drammatica: dovremmo solo ringraziarlo. Quanto alle decisioni prese a livello politico: il comportamento dei 5Stelle ha scatenato l’effetto valanga. Chi si è

accodato (Lega e Forza Italia) l’ha fatto pensando di cogliere l’occasione di andare al voto. Era successa la stessa cosa nel ’94 conil governo Ciampi sfiduciato dal centrosinistra. Salvo poi che vinse Silvio Berlusconi”.