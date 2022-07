“Caso Sulmona”: domani vertice in Prefettura con il Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza

Sulmona, 20 luglio- A seguito della nota dello scoro 6 luglio, con la quale il Sindaco Gianfranco Di Piero, in relazione ai recenti episodi di incendi dolosi, verificatisi in determinate area della Città, ha chiesto al Prefetto dell’Aquila un tavolo di coordinamento tra le forze dell’ordine, mirato alla prevenzione e repressione di tali fenomeni, il Prefetto dell’Aquila ha convocato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’incontro, al quale parteciperà il Sindaco Gianfranco Di Piero, affiancato dal Comandante della Polizia Locale, si terrà domani giovedi 21 giugno 2022 alle ore 11:00 nella sede della Prefettura dell’Aquila.